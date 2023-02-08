在歷經2022年股市大幅修正，多數負面因子已經反映，2023年股市可望上演反彈行情，日盛越南機會基金研究團隊表示，尤其看好消費升級、基礎建設、外資直接投資、利率調降受惠股與整合題材等五大趨勢主軸，可望搶搭反彈行情。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南中產階級增長將推動國內消費需求，尤其有利奢侈品、汽車、家電、服裝、酒店非必需消費品族群；同時隨著中產階級財富增加，對消費信貸、信用卡、投資理財和其他金融產品的需求也會增加，也有利金融產業的發展。今年越南政府將加大投資基礎設施，看好工業地產、原物料、公用事業等相關產業，此外，新機場建設也將帶動建材、航空等族群表現。

日盛越南機會基金研究團隊分析，外資直接投資（FDI）是越南近年主要增長動力之一，隨著越來越多的國際大廠從中國遷移落腳越南，資金流入效益也延伸至港口&物流、公用事業等領域，甚至是整個工業園區的興起，進而帶動周圍房價上漲與消費商機。此外，全球通膨壓力緩解，上半年越南利率維穩一段時間後，第四季可能有跟隨美歐央行調降利率的機會，將有利證券、地產股表現。在景氣換檔之際，可關注銀行、消費、地產等行業戰略性整合或汰弱留強整併題材發酵。