為了配合台積電2奈米開發案，國科會中科管理局擬開發89.75公頃的中科擴建二期，預估產值達5014億元、提供4500人就業機會，今天進入環評大會審查，雖然環團多有質疑，但最後仍順利通過環評大會。

開發單位表示，此次園區面積達89.75公頃，總用水量達9萬6656CMD，並承諾除了民生用水外，終期100％再生水、全區用水回收率84％，也會自設再生水處理設施，預計終期可產製2萬CMD再生水，至於總用電量則規劃925MW，且半導體廠商每年取得實際用電量25％再生能源，預估2030年取得40％再生能源，2050年使用100％再生能源，營運後5年半導體事業廢棄物再利用（含資源化）率達90％，且事業廢棄物皆於科學園區體系內處理及處置。

但立法委員陳椒華辦公室及數個環保團體質疑，再生能源應有更多檢核點，至少應有每5年的目標，並應敍明再生能源藍圖，並且溫室氣體排放增加甚多，卻僅抵換10年，應該每年抵換，且事業廢棄物大量增加，但規劃的焚化爐卻可能在營運之後才完工，且不可抗力因素後還要用不存在的「事業廢棄物供需檢討與精進措施」應變，加上該案影響環境重大，應進入二階環評。

開發單位回覆，此次中科擴建二期環評承諾為科學園區環評中的最高規格，且隨著綠電占比增加後，碳排也會隨之下降，而不可利用的廢棄物則會全數至國科會的系統中處理。

有環委建議，廢棄物處理應僅限工業區及科學園區焚化爐相互支援，最後，環評大會建議國科會及經濟部建立事業廢棄物處理處置備援機制後通過環評大會。