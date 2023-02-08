力抗物料齊聲喊漲，由雲品國際經營的茹曦酒店Sunny Buffet逆勢操作，213月起將餐檯菜色升級，推出泰式紅咖哩螃蟹、老重慶麻辣串、蒙古烤肉等多道全新料理，並在週一至週四中午，加碼供應每人一份奶油粉絲蒜香鮑魚，價格全面凍漲，同時照顧饕客們的胃與荷包。若有當月壽星還可享有兩人同行一人半價、四人同行一人免費，以此類推。在年後可和親友來場不傷荷包、還可享用各式美食的聚會。

雲品國際表示，茹曦酒店Sunny Buffet由9大自助餐檯區升級至17大自助餐檯區、超過百道料理，此次推出多道全新菜色，其中將爐烤義式披薩區特別用DIY的方式，讓客人可以自行選擇喜愛的配料，甜、鹹口味自由客製化搭配。此次新菜色中主廚更推薦以下幾道料理，奶油粉絲蒜香鮑魚，主廚將鮑魚以清蒸的方式，更能凸顯鮑魚的鮮美。泰式紅咖哩螃蟹，以濃郁的泰式紅咖哩與螃蟹拌炒，滿足喜愛熱食海鮮的饕客。老重慶麻辣串，特調的麻辣湯頭，放入牛筋、鴨血、魚蛋等食材烹煮，享用時配上白芝麻醬、麻辣乾碟、香菜與蒜苗，集鹹香辣於一盤。

自雲品國際君品Collection接手經營Sunny Buffet後，也陸續出了多樣人氣料理，像是燒烤肋眼牛排選用油花分佈均勻的肋眼部位，以直火燒烤的方式現點現做，香氣迷人。羅馬豬肉捲，嚴選肥瘦均衡的豬五花肉，並以各式義式香料醃製入味，外皮烤至酥香。現沖牛肉湯，湯頭以各種蔬菜搭配香料熬製，將肥瘦適中的牛肉片加入，風味十足；自2／13起並將牛肉升級為和牛肉片，加值不加價。最不能錯過的還有甜點區，有精緻巧口的馬卡龍、可麗露、檸檬塔等，做成一口的大小，可一次品嚐多種口味，為用餐做完美的結尾。

Sunny Buffet擁有玻璃帷幕自然採光及16層挑高設計，搭配大面綠色植栽，在餐廳中就能感受陽光灑落。挑高寬敞空間，是頂級、舒適的用餐環境，另有全台北最大、可容納60位賓客的自助餐私人包廂，是聚會的絕佳選擇。