縣府為因應竹北市人口成長，擴大新竹縣婦幼館服務能量，投入3.1億元辦理婦幼館2樓增建及原使用空間整建工程，去年底順利發包後，8日由縣長楊文科等人熱鬧動土開工，預計2024年完工。

婦幼館增建完成後，除提供既有家庭、婦幼服務外，將增設早療的兒童日照中心、公共托育家園、社會福利辦公室、婦女及新住民展演空間與休憩場所，營造更有善的社福服務環境與量能。

楊文科表示，新竹縣去年底人口突破58萬人，其中0到14歲幼年人口佔全縣總人口約16％，65歲以上約占13％，顯示新竹縣人口結構年輕、老化情形和緩。

楊文科指他要積極完成「老中青幼通通照顧」施政目標，這次婦幼館增建工程，也開啟新竹縣早期療育服務的里程碑，期舒緩早期療育家庭與照顧者的壓力，並擴大婦女、公托等服務。

建築師林威政介紹工程以「具藝術美感及環境結合的新子夢想館」為主軸，建築物以白色為主體，透過高低漸層的再生綠建材，結合不同立面角度，讓原本剛硬的磁磚，有了柔軟翩折的律動感。

增建後的婦幼館，視覺律動帶出建築物活潑的生命力，如同波浪緩緩律動，創造出彷彿會唱歌、會呼吸律動的建築，此外還打造戶外活動、藝術美學、人文關懷等場域，讓孩子玩出創意、想像、啟發親子樂趣。

婦幼館內原有9個單位，因應擴建工程，除新竹縣家庭教育中心和縣警察局交通隊2單位目前留原址外，其餘現代婦女教育基金會、中華人權兒童協會、社團法人世界和平會、新竹縣托育資源服務中心、新竹縣兒童發展早期療育通報轉介暨個案管理中心、新竹縣婦女福利服務中心、新竹縣新住民家庭服務中心等7個單位，已暫時遷移他處，待婦幼館擴建完工就會遷回。