迴轉壽司店標榜能以平價優勢享受新鮮海味，過去就有網友疑惑，「菜單上的甜點究竟有誰會下手？」結果出乎意料，品牌透露，菜單上包含近百項壽司商品，「部分常駐甜品其實位列熱銷前20名，尤其25至55歲家庭客最常選購」，布丁、奶酪類很受小孩與女性喜愛。看好情人節商機，連鎖品牌再端新甜品添新意，預期可提升甜點銷售約2成。

藏壽司「小鬆餅香蕉巧克力聖代」，90元。（藏壽司提供）

壽司郎過去常被形容「被壽司耽誤的甜點店」，此次順應節日推限定「堅果生巧克力慕斯蛋糕」，可可海綿蛋糕搭生巧克力並加入杏仁粒豐富口感，微苦微甜滋味象徵愛情的各種樣態，另14日當天消費滿800元並按官方社群讚就送寶可夢夾鏈袋。

爭鮮「焦糖柑橘」位列甜點類銷量第2名，酸甜口感擄獲消費者的心，售價30元。（爭鮮提供）

爭鮮推「焦糖柑橘」表達酸甜初戀感，半切茂谷柑的表面撒上砂糖並炙燒成焦糖，咬下瞬間在口腔爆出滿滿汁水，目前單店日銷約30份，甜點類銷量排名第2，瞬間超越經典的鮮奶油布蕾。

藏壽司開賣限定「小鬆餅香蕉巧克力聖代」，溫熱的小鬆餅搭北海道牛奶霜淇淋、香蕉再淋巧克力醬，濃甜滋味在味蕾綻放。