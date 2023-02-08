中租控股第三度入選國際永續評比機構標準普爾全球（S＆P Global）永續年鑑（Sustainability Yearbook）。今（8）日公布的2023永續年鑑，中租控股在全球綜合金融領域中排名產業前10％，致力推動永續發展，獲國際肯定。中租控股所屬的綜合金融業，共有22家企業被納入，中租控股成績排名於前10％，位居第3。

中租控股自2020年起連續三年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，2022年12月公布，為「道瓊永續世界指數」全球綜合金融類排名第３名，以及「道瓊永續新興市場指數」成分股排名第2名。

中租控股表示，獲得此殊榮，代表肩負更大的企業社會責任，將持續落實永續發展於公司經營策略，從環境、社會和公司治理（ESG）面向，不斷精進改善，並發揮影響力，攜手利害關係人，一起為永續而努力。

中租控股也分享，提升員工照顧與培育訓練的成果。2022年，擴大員工持股信託計畫，納入旗下台灣各子公司正職員工，依據當年度營運成果，每個月定額提撥獎勵金額，定期存入員工信託專戶，員工無須出資，即成為公司股東，提升員工福利，也關注員工退休生活。

中租控股強調，2023年也將釋出逾千名的徵才計畫，除了傳統的商學之外，也擴大更多不同專業背景，包括數位金融與能源事業的工程維運等人才。在追求人才永續方面，積極落實人才培育養成，為提升國際化，2013年起推動「亞太儲備幹部計畫」（Management Associate Program），2020年「大東協實習就業計畫」（Greater ASEAN Internship and Employment Program）、2018年「矩陣人才計畫」（International Talent Program），及2016年的「關鍵人才計畫」（Chailease Talent Development Program）等四項人才計畫，以英文名稱縮寫組成的「MAGIC」，也已推展十年。

中租控股更4度獲得被視為人才發展的最高殊榮，美國人才發展協會（Association for Talent Development，ATD）卓越實踐獎（Excellence in Practice Award，EIP）的肯定，包括2013年「業審雙修計畫」，培養員工同時具備公司兩大核心能力，業務主動推廣能力與審查風險控管能力；2015年「部門自辦訓練計畫」，提供各據點學習特定產業專業知識，並搭配總公司通用性訓練活動，互補加成；2019年「亞太MA計畫」，召募與培訓優質人力，以儲備未來國際工作人才；與2022年「關鍵人才計畫」，開放同仁自主報名申請，掌握職涯舞台機會。