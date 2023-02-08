全球數位支付公司Visa宣布兩項亞太區管理層新人事任命，Chris Clark由亞太區總裁升任為Visa亞太區董事長（Chairman, Asia Pacific），而Stephen Karpin將接任Visa亞太區總裁（Regional President, Asia Pacific）一職。兩項人事變動將於2023年4月1日生效。Chris Clark表示，過去十年擔任Visa亞太區總裁期間，我一直以致力提升電子支付普及率，並拓展Visa在亞太區的業務。在Visa支付專業團隊的支援下，我們與客戶及合作夥伴建立了密切的合作關係，推動區域內支付生態系的數位創新，並與金融科技新創及成熟企業建立新的合作夥伴關係。我很高興能擔起新的責任，也相信Stephen是帶領Visa亞太區團隊持續推動我們的客戶及合作夥伴業務成長的不二人選。升任Visa亞太區董事長後，Chris Clark的工作重點將聚焦於支援Visa亞太區和全球的專案，包括政府及產業人士展開策略合作，推動Visa市場擴張。同時，他將繼續擔任Visa歐洲董事會的非常務董事。Stephen Karpin表示，Chris在Visa長達20年的職涯中，展現了卓越的領導力。在他的帶領下，Visa亞太區的業務規模成長了一倍。Chris對亞太區各個市場的客戶及Visa的團隊都投入了極大的熱情與承諾，並作出卓越的貢獻。未來我們將一如既往，進一步加強與客戶及合作夥伴的密切合作，更廣泛地拓展夥伴關係，同時將Visa亞太區打造成一個最佳的工作場所。