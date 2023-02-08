大陸放寬防疫制度，鬆綁出境限制，民眾生活回復常態之際，湖北省恩施市執法部門7日發布緊急通告稱，為遏制市民非法出境從事電訊網路詐騙及其他犯罪活動，非緊急、非必要不得前往柬埔寨、緬甸、寮國、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、泰國、馬來西亞及土耳其等8國。

公告表示，如確有緊急情況因公務、就學等需前往上述國家的，應至少提前3日向戶籍所在村（社區）及派出所同步報備，並提供公派出差文件、營業執照、房產證明或租房合約、有效勞動合約等相應證明文件，經審核批准後方可前往上述國家，否則可受到納入列管，依法執行註銷護照、限制出境等懲戒措施。

同時被公安部通報滯留上述等8個國家重點高危人員，須按《關於敦促滯留境外重點人員回國投案自首的通知》要求，立即與戶籍地黨委政府或派出所聯繫，返回恩施配合核酸檢測。

據稱，公告主要針對近期部分恩施民眾被電訊詐騙或傳銷組織帶到異國他鄉的事件頻傳，再加上有傳言指出，恩施一帶「老鄉拉老鄉」跑去做電訊詐騙的案例較多，才會發此公告。