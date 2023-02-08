國安會祕書處處長春節期間赴國外旅遊出境，被立委爆料對海關執勤人員有「拍桌咆哮」等行徑，總統府今天表示，調查發現王員對海關執勤人員態度確有不當，國安會依規定進行處分，將王員調離主管職，改任該會議研究員，以嚴明機關紀律。

針對國安會王姓主管出境案，總統府發言人林聿禪表示，在就本案相關事實進行釐清後，發現王員對海關執勤人員態度確有不當。

她說，按公務員服務法第6條規定：「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。」第23條規定：「公務員違反本法規定者，應按情節輕重，分別予以懲戒或懲處，其觸犯刑事法令者，並依各該法令處罰。」國安會依規定進行處分，將王員調離主管職，改任該會議研究員，以嚴明機關紀律。

林聿禪重申，擔任國家公務員從事公務，都應該以最高標準自我要求，對此事件所造成之爭議，國安會將深刻檢討改進，避免類似情形再次發生。