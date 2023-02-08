國安會祕書處處長春節期間赴國外旅遊出境，被立委爆料對海關執勤人員有「拍桌咆哮」等行徑，總統府今天表示，調查發現王員對海關執勤人員態度確有不當，國安會依規定進行處分，將王員調離主管職，改任該會議研究員，以嚴明機關紀律。
針對國安會王姓主管出境案，總統府發言人林聿禪表示，在就本案相關事實進行釐清後，發現王員對海關執勤人員態度確有不當。
她說，按公務員服務法第6條規定：「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。」第23條規定：「公務員違反本法規定者，應按情節輕重，分別予以懲戒或懲處，其觸犯刑事法令者，並依各該法令處罰。」國安會依規定進行處分，將王員調離主管職，改任該會議研究員，以嚴明機關紀律。
林聿禪重申，擔任國家公務員從事公務，都應該以最高標準自我要求，對此事件所造成之爭議，國安會將深刻檢討改進，避免類似情形再次發生。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。