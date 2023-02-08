譜瑞-KY去年第四季本季合併營收為美金1.01億元、季減少32.83%、年減少47.77%，單季合併稅後淨利為美金1448萬元、年減少72.5%；季營業毛利為美金4468萬元、季減少34.66%、年減少52.46%；每股稅後盈餘為美金0.18元，折合新台幣約5.6元。

譜瑞-KY總計2022年合併營收為美金6.79億元、年減少4.82%；稅後淨利為美金1.67億元、年減少10.9%；每股稅後盈餘為美金2.06 元、折合新台幣約60.35元。

展望第一季，譜瑞-KY預期單季合併營收為美金9000萬~1.05億元、幅度為季減少10.9%到季增加4%；合併毛利率43%~47%；合併營業費用為美金2900~3200萬元。

譜瑞-KY截至去年底存貨約4.4億元，董事長趙捷表示，預計第一季庫存會持續下降，第二季也會再進一步下降，預估第二季的庫存週轉天數有機會大幅下降到合理天數60~65天，會是一個很大的進步，後續譜瑞-KY會朝向生產成本會下降，且收益成長的趨勢發展。