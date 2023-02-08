全球領先數位支付公司 Visa 宣布兩項亞太區管理層新人事任命，Chris Clark 由亞太區總裁升任為 Visa亞太區董事長，而Stephen Karpin 將接任Visa亞太區總裁一職。兩項人事變動將於 2023 年 4 月 1 日生效。 Stephen Karpin 將常駐 Visa 亞太區總部新加坡，全面負責 Visa 在亞太地區的業務營運、客戶管理和市場策略規劃。

Chris Clark 表示：「過去十年擔任 Visa 亞太區總裁期間，我一直以致力提升電子支付普及率，並拓展 Visa 在亞太區的業務。在 Visa 支付專業團隊的支援下，我們與客戶及合作夥伴建立了密切的合作關係，推動區域內支付生態系的數位創新，並與金融科技新創及成熟企業建立新的合作夥伴關係。我很高興能擔起新的責任，也相信 Stephen 是帶領 Visa 亞太區團隊持續推動我們的客戶及合作夥伴業務成長的不二人選。」

升任Visa 亞太區董事長後，Chris Clark 的工作重點將聚焦於支援 Visa 亞太區和全球的專案，包括政府及產業人士展開策略合作，推動 Visa 市場擴張。同時，他將繼續擔任 Visa 歐洲董事會的非常務董事。

Stephen Karpin 表示：「Chris在Visa 長達 20 年的職涯中，展現了卓越的領導力。在他的帶領下，Visa 亞太區的業務規模成長了一倍。Chris 對亞太區各個市場的客戶及 Visa 的團隊都投入了極大的熱情與承諾，並作出卓越的貢獻。未來我們將一如既往，進一步加強與客戶及合作夥伴的密切合作，更廣泛地拓展夥伴關係，同時將 Visa 亞太區打造成一個最佳的工作場所。」

接任亞太區總裁的Stephen Karpin 擁有豐富的支付產業經驗，並十分了解亞太市場。他於 2014 年加入 Visa後，首先擔任 Visa 澳洲、紐西蘭和南太平洋地區總裁，2017 年轉任東南亞地區總裁，2019 年起，再轉任 Visa 日本地區總裁。在加入 Visa 前， Stephen Karpin曾在澳洲聯邦銀行和西太平洋銀行，以及花旗銀行於澳洲、新加坡和日本分部擔任管理職長達17年。