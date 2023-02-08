台馬第三海纜於今（8）日中午約12點32分，在距馬祖南竿機房約40公里附近海域又發生斷纜事件，致目前台灣至馬祖間兩條海纜全斷，中華電信啟動微波系統做第二重備援，現已緊急洽請國際海纜船儘速抵台搶修。

中華電信由淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」於2月2日晚上約7點30分，在距東引機房端約52公里附近海域發生斷纜後，台馬通信自動切換至由桃園到馬祖南竿的「台馬第三海纜」運作，台馬通信服務不受影響，但台馬第三海纜於今（8）日中午約12點32分，在距馬祖南竿機房約40公里附近海域又發生斷纜事件，致目前台灣至馬祖間兩條海纜全斷，斷纜原因疑似遭一艘貨輪損害。

中華電信表示，由於在馬祖當地建有微波系統做第二重備援，因此當地語音通話、政府國安與民生等電路均已切換至微波備援服務不受影響，而行動及寬頻上網及MOD等服務因微波頻寬有限，會有網路壅塞。中華電信現已緊急洽請國際海纜船儘速抵台搶修，後續關懷措施也將依服務契約相關規定辦理。