有的人天生很專情，會管理好自己不做出越線舉動，但有的人即使有女友卻不懂得保持距離，甚至會大獻殷勤，《科技紫微網》運勢專欄指出，巨蟹座、天秤座、雙子座、雙魚座容易成為偷吃慣犯，因他們認為很新鮮，且享受這個過程。

▍巨蟹座

巨蟹座是典型的對誰都好的類型，就算有女朋友也不會停止對別人噓寒問暖，他們也很懂得如何去體貼、照顧女性，甚至對周遭女性大獻殷勤，如對方恰好願意接受、並有正面回應，對他們而言就會自信加分，且更加享受這個過程，這樣的他們，並不會有了女朋友後就自動跟所有女性保持距離。

▍天秤座

天秤男很愛揣著明白裝糊塗，當他們在和別的女生互動時，會主動說明我有女朋友了，但別以為這樣就叫「專情男」，其實上面那句台詞是在說明，反正我告訴你有女友了，後面會發生什麼自己負責。天秤男在勾搭別人時，不覺得自己是出軌或劈腿，認為只是調個情，他們特別會美化自己。

▍雙子座

到處撩妹的雙子座不僅很快樂，還會跟身邊的朋友吹噓自己多厲害，他們個性就是如此，平時喜歡和不同的女生適當曖昧，但又會保持距離，因他們很享受這種感覺，作為風象星座，他們很難長時間在一個地方落腳，好像必須要找點新的東西，生活才有意思。

▍雙魚座

雙魚男在這方面就厲害了，他們是那種和女朋友吵架了，會跑去別的女生那裡求安慰的人，除了控訴對方的缺點外，還會把自己描述得多麼深情，為何對方無法理解，即使看起來很傻，但有不少的女生會因此被雙魚座給騙了，他們知道怎麼利用女生的心理特質來獲得憐愛，甚至如在女朋友身上得不到滿足，會從別的女生那找到代償。