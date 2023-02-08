整體來看，第一金旗下子公司中，銀行金融交易利得爆發，證券及人壽則是債券評價提升增加投資收益。

第一銀行單月繳出不俗的成績單，獲利達20.05億元，月增率62.9％，年增率31.3％，主要是營收表現中的金融交易利得在換匯交易獲利的帶動下貢獻良多，也抵銷1月份因農曆新年假期致工作天數較少導致淨利收及手續費收入下滑帶來的影響。呆帳覆蓋率仍位高水位為709.14％，逾放比亦穩定在0.18％。