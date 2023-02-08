法務部為了打詐，決定藉由修復式司法，促使涉詐欺案的受刑人賠償被害人被詐金額，並達成和解，法務部矯正署長周輝煌8日表示，未來將視涉詐受刑人沒收犯罪所得繳納，以及與被害人和解情形，列入涉詐受刑人假釋審核重要參考條件。

新上任的矯正署長周輝煌，提出矯正未來願景的四項業務重點及努力新方向，包括：

1.「詐欺犯罪不寬恕」：透過修復式司法機制，促使犯罪人賠償被害人受詐金額，並達成和解。各矯正機關將依受刑人假釋實施辦法第3條規定，視宣告沒收犯罪所得之繳納及與被害人和解情形，列入假釋審核重要參考。

2.「毒品處遇再進化」：以「科學實證之毒品犯處遇模式」為基礎，介接更生保護、衛生福利部、勞動部等多元處遇資源，以協助收容人戒除毒癮，重建生活，並降低再犯率。

3.「精神醫療擴量能」：台中監獄設置精神疾病療養專區，收治罹患須密集觀察或協助生活照護之精神疾病收容人，考量近年精神病犯人數日益增加，將通盤檢討精神疾病專區收治量能、評估機制與生活及輔導處遇作為。

4.「高齡收容多照顧」：台灣進入高齡化社會，目前全國矯正機關約有2147名高齡收容人，占全體收容人4％，將參考日本籌辦「高齡病犯專監」，審慎評估及早規劃更完備的因應措施。

此外，周輝煌也提出「矯正科技新方向」之工作目標，提出「矯正機關科技安全網路建置計畫」，包含「安全系統數位化與整合」、「矯正物聯網絡與中央指揮監控中心」及「資訊安全防護與數據應用」等核心項目，預期達到開發智慧中央監控平台整合人臉辨識、電子圍籬、手機即時通知功能，建構自動化監控，減低獄政管理人員監控工時50％之目標。

法務部長蔡清祥指出，周署長從基層做起，歷任矯正署多項職務，非常適合擔任矯正龍頭人選，他期許周落實執行疫情後振興方案，盡速恢復監所自營商店振興、因應缺工的自主監外作業、重新思考專業化處遇及科技化管理。

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