高雄內惟藝術中心試營運以來人氣頗旺，其中泰國藝術家阿運．若望恰庫（Navin Rawanchaikul）為高雄內惟藝術中心創作《內惟戲院》系列作品，以電影看板繪畫風格呈現內惟居民的人物小故事。在睽違兩年後阿運再度來台，與被繪入畫者齊聚一堂，以講座分享台泰共同的身份認同議題。

阿運曾於2019年與高雄市立美術館因《太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術》而結緣，此次來台，高美館館長李玉玲指出，高美館思索如何深入建立與內惟社群的關係，於是邀請擅長與社群互動的阿運進行創作，結合內惟的田野調查、訪談以及文史脈絡的爬梳。

阿運表示，《內惟戲院》（Neiwei Rama）的希臘字根是「看」的意思，反映著他對於高雄與內惟的觀看，也包含疫情限制下的遠端遙望，以及內惟與泰北兩地人事物。而「Rama」也是過往泰國鄉間對電影院的稱呼，，「Neiwei Rama」如同一種今昔對照；接受訪談的內惟居民成為「社群肖像」與「電影海報」的角色，代表著內惟故事現正上演。

《內惟戲院》系列中所涵蓋的四件作品，包含〈昔日邊界內〉的電影看板繪畫和長達40分鐘的紀實錄像、訪談28組內惟居民的人物群像〈內惟群像〉，以及阿運以書信紀錄對於內惟印象的〈給內惟的信〉。《內惟戲院》系列作品以內惟與泰北的「移民性」與「多元性」折射出普世共有、各世代之間的歷史與身分認同議題。

阿運．若望恰庫出身於印度裔移民家庭，作品往往探究有關「身分」、「離散」等議題。他曾獲選威尼斯雙年展2011年泰國館代表藝術家，並於紐約古根漢美術館、東京森美術館、羅馬國立二十一世紀當代美術館等世界各大美術館展出。

出席高美館主辦的《內惟戲院》作品發布座談的「內惟影中人」，包括內惟李家的後代李育嘉、電影看板繪師曾清田、內惟60年老店仁記桃酥、書法老師吳瑞蘭、內惟在地文史工作者陳坤毅、柴山會朱惠娟、台灣獼猴共存推廣協會創辦人林美吟等。是繼去年11月1日內惟藝術中心開幕後，「內惟影中人」再度聚首的場面。