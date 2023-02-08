國民黨台北市議員張斯綱日前宣布爭取台北市第一選區（士林、北投區）立委提名，他今天受訪時表示，宣布參選後出現一些謠言，扭曲他太太過世的原因，相當惡劣。他也在臉書上談到此事，悲痛說妻子不是真的離開了，只是先出發進行另一段旅程，在終點站等他會合，500多字的文章述說滿滿思念，令人動容。

張斯綱今於廣播節目「千秋萬事」上表示，他宣布要選立委後便出現謠言，扭曲他太太的死因，非常惡劣，不只是對往生者不尊重，對在世者更造成二度、三度傷害。

張斯綱下午也在臉書發文說，經過7年多與癌症的拚搏，太太李沛樺在去年選舉投票前夕離開了。他指出，過去7年多太太的狀況絕大多數時間都控制良好，定期回診、檢查，癌症指數非常非常低，生活如常、工作表現傑出，他們樂觀地認為一定可以戰勝癌症，持續規劃著未來想過的日子。

不料去年9月初，張斯綱的太太身體不舒服，住院檢查才發現腫瘤遠端移轉到肝臟、脾臟，接下來的兩個月基本上都在醫院度過，化療後遺症折磨了身軀，最後終於擋不住，到了天堂。

張斯綱說，太太生前不喜歡麻煩別人，特別交代我們不要辦公祭，跟最親愛的家人道別即可，也要他們好好過生活，該做什麼就做什麼。因此他們尊重意願，在2022年12月初辦了溫暖的家祭儀式，隨後以花葬形式安葬在陽明山。

張斯綱嘆，過去這段時間他白天拜票，晚上到榮總陪病，在太太就寢前和她聊聊，談到出院時計畫到處走走，總是希望第二天從主治醫生那邊得到可以出院的好消息，最後可惜事與願違。

張斯綱表示，他一直不認為太太真的離開了，只是先出發進行另一段旅程，在終點站等他們會合。他最後除了感謝朋友的關心和慰問，也謝謝大家這段時間給他平靜心情的時間，或者找他聚會聊聊，抒解思念與壓力。他並感性和太太喊話「沛樺，Pauline，相信妳在天堂一定過得很好，我們很想妳」。