內政部政務次長花敬群出席「仁王護國息災祈福吉祥大法會」。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕出席「仁王護國息災祈福吉祥大法會」。（張亦惠攝）

佛光山星雲法師5日圓寂，由佛光山惠中寺承辦的中國佛教會「仁王護國息災祈福吉祥大法會」8日仍如期舉行。內政部政務次長花敬群、台中市長盧秀燕皆親自出席，中國佛教會理事長淨耀法師則表，仁王護國息災法會自1973年舉辦至今不間斷，盼能發揮宗教護國護民作用，國家興盛、人民安樂。

淨耀法師說，法會是期待世間能有仁王出現，施行仁政嘉惠人民，人民沒有煩惱，世間就不會有災難，藉著佛陀開示，讓人民能健康喜樂。站在宗教立場，秉持佛陀幫助眾生離苦得樂的精神，以無私之心為世界求祥和。

淨耀法師也表示，日前佛光山星雲大師圓寂，對老人家的離去感到不捨，以感恩的心在修持仁王護國法會前為星雲大師做感恩祝禱，願大師上品往生西方，希望乘願再來度眾，以明燈引導眾生走向光明菩提。

花敬群說，仁王護國息災法會舉辦50年不間斷，在大家的祈禱下台灣是幸福的國度，越來越好一代比一代幸福，讓台灣「永遠是寶島」，更是鞏固台灣社會強大的安定力量，也相信台灣人民會收到善與慈悲，心越來越好。盧秀燕也表示，佛光山惠中寺承辦的祈福大法會非常殊勝，祈求四時無災、風調雨順、國泰民安，希望台灣社會祥和。

惠中寺住持覺居法師說，星雲大師一直在練習如何往生，因此將一切都交代好，離去時很安詳，感謝大家的關心。而惠中寺也秉持星雲大師的精神，待人好，不給人帶來麻煩，即便是延期都對不起大眾，必定不會延期，如期舉辦。