下周即將開學，桃園市衛生局發現近期腸病毒就診人次有攀升的趨勢，呼籲家長要留意孩子的健康安全，提高警覺。

衛生局指出，南部有名4歲女童是今年首例腸病毒D68型重症確定病例，雖然桃園近3年來並無重症個案，但根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，截至6日市內腸病毒健保門診及急診就診人次，上周（1月29日至2月4日）有126人次，較前1周增加53人次，數據上呈現略為攀升的趨勢。

衛生局表示，開學在即，目前已請轄內幼托機構加強校園及機構感控措施，衛生所也已深入校園進行腸病毒的防疫措施查核作業，提醒民眾及教托（育）機構應教導家中幼兒及機構內學童確實做好個人衛生，落實正確洗手的5個步驟，包括濕、搓、沖、捧、擦及洗手；5個時機分別進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手。

衛生局說，學童若經醫師診斷感染腸病毒，應遵守「生病不上學」的防疫措施，並與其他嬰幼兒適度區隔。學校及幼托（育）機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，以500PPM漂白水進行定期消毒，以降低病毒傳播。

再次呼籲，腸病毒引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39度以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡，病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力等重症前兆病徵，應立即送往市內5家腸病毒重症責任醫院，包括林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院及國軍桃園總醫院就醫，掌握黃金時間治療。