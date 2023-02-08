土耳其於6日發生強震，後續仍有災情傳出，造成土耳其與鄰國敘利亞人民受創嚴重。臺南市長黃偉哲表示，台灣除捐贈200萬美元賑災，國際搜救隊也已前往土耳其展開人道救援。黃偉哲今日宣布，將捐出一個月的月薪，盼響應支援土耳其，出錢出力、救人助人，也呼籲大家一起為土耳其集氣、也為台灣的搜救隊加油。

黃偉哲也表示，台南市消防局等相關單位已做好準備，如果土耳其等國有需要，台南將會在第一時間出發，全力協助；災後重建的部分，台南也不會缺席。願逝者安息，傷者早日康復。

外交部說明，欲捐款予地震災民，可利用以下捐款專戶進行捐款。國內捐款方式：

（1）金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

（2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

捐款均請註明指定用途為：「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。捐款聯絡電話為02-85906640。