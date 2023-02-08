台灣史上最大徵收案桃園航空城計畫持續開發中，徵收範圍內許多居民都已遷離，準備抽籤配地或購買安置住宅，不過大量空屋出現也引起宵小覬覦，經統計去年警方破獲123件相關竊案。昨日3名男子擅闖空屋偷竊通通被逮，依加重竊盜罪嫌送辦，警方表示，將加強巡邏防堵治安死角。

航空城徵收範圍內住戶陸續搬離，大園出現大量空屋，成為宵小鎖定區域，經大園警分局統計，2022年航空城空屋竊盜相關案件，就破獲了123件，由於徵收區域中，還有少數居民尚未搬遷，且附近也有未徵收地帶，地方憂心成為治安死角，期盼加強巡邏警力。

警方在他們身上搜出作案工具老虎鉗。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

大園警分局指出，埔心派出所巡佐陳瑞榮、警員江信徵，昨日上午7時許巡邏行經下埔路一帶時，發現一處已被徵收的空屋內，疑似有人影閃過，員警立即入內巡視，屋內3名竊嫌看見警方現身，隨即四處逃竄，其中36歲陳姓男子還試圖從大門逃離，所幸支援警力及時到場，在大門口將其壓制逮捕。

警方也搜出側背包、金幣飾品、球鞋、賓士圖樣香水蓋等贓物。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

警方隨後在屋內繼續搜索，在2樓的床底下查獲48歲林姓男子與45歲陳姓男子，並在他們身上搜出作案工具老虎鉗，以及側背包、金幣飾品、球鞋、賓士圖樣香水蓋等贓物，全案依加重竊盜罪將3名竊嫌移送偵辦，其中45歲陳男更涉及5起竊盜通緝案件，警詢後一併解送桃園地檢署歸案。

大園警方表示，因應桃園航空城計畫逐步啟動，徵收範圍內出現大量空屋，小偷經常鎖定這些區域下手行竊，為此警方也持續加強巡邏，防堵治安死角，守護民眾財產安全。