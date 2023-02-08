2023台灣燈會5日盛大開展，許多作品讓人眼睛為之一亮，其中名為「西遊記」的花燈還有兔子泡在麻辣鴛鴦鍋裡，引發網友熱議。作家苦苓也改編曹植的《七步詩》寫下：「牛頭馬面聚，兔在釜中泣，本是同畜生，相烹何太急？」不料昨（7）日，網友朝聖時卻撲空，鍋中兔竟然不翼而飛，甚至有民眾因此哀號「還有什麼看頭」，而作者也對此事回應了。

台灣燈會官網指出，作品「西遊記」的創作概念是唐僧和三個弟子與妖魔鬼怪搏鬥後，今年元宵節決定休戰，舉辦火燄山「石頭火鍋派對」修復感情，邀請各位民眾同桌共樂。從照片中可見，一隻小白兔泡在鴛鴦火鍋裡似乎相當舒服，旁邊還有豆腐、青菜等配料，鍋底有烈火在燃燒，而一旁則有面目兇狠的牛魔王伸出舌頭，唐僧則是面有難色地留下一滴淚，畫面相當吸睛。

一名網友昨（7）日在臉書社團《信義區三兩事》發文表示，本來想要朝聖兔兔鴛鴦火鍋，沒想到經過一晚，鍋子裡面的兔子竟然不見蹤影，讓他不禁笑說，「已經被牛魔王吃掉了嗎？桑心QQ」。貼文曝光後引來不少網友回應，「昨晚還在耶」、「不可以吃兔兔」、「很有創意啊！幹嘛抓走兔年主角」、「兔子不在了，那有什麼好看的，失望」。

據《聯合報》報導，製作該花燈的中華花燈藝術學會理事長陳佳揚解釋，原意是想呈現兔子泡湯的趣味性，而非烹煮兔子，在民眾反映觀感不佳後已將其拆除，往後的作品會多顧及民眾的想法審慎製作。