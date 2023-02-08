湖人球星詹姆斯（LeBron James）正式超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）38387的總得分紀錄，成為聯盟新任歷史得分王，賈霸在1984年拿下第31419分登上寶座，長達39年才交出王座。詹姆斯目前尚處巔峰狀態，成為生涯首位4萬分球員指日可待，而賽後他也接受訪問，表示自己距離退役還有好長一段時間。湖人傳奇球星魔術強生（Magic Johnson）更直接表明，聯盟已經不會出現像詹姆斯這樣的球員了。
塞爾提克傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）多次在季後賽將詹姆斯率領的騎士大軍擋下，看著小老弟完成偉大紀錄，皮爾斯也不吝給予祝賀，「我很榮幸有機會與GOAT交手，我一直不承認你是King，但你的表現坐實了這個稱號，在過往歷史上，沒有一個球員在聯盟中承擔如此壓力，但你不僅成功應對，還跨過了它。」
曾經短暫當過隊友的庫茲馬（Kyle Kuzma）更是在推特開起詹皇玩笑，「兄弟你沒有辜負大家期待，達成了有史以來最偉大的成就，能給過你幾次助攻是很酷的一件事。」勇士球星柯瑞（Stephen Curry）標記詹姆斯帳號，簡短寫下：「傳奇就在那裡。」卓雷蒙格林（Draymond Green）則是感到相當瘋狂，但也提到這正是GOAT應該做的。
魔術強生親自到場祝賀，同時也在個人推特連發好幾篇祝賀文，「這是很特別的歷史時刻，因為NBA不會再出現下一個詹姆斯了，他生涯一直是傳球為主的領袖，用優秀的組織使隊友更加出色的能力更是當世無雙，所以他能打破紀錄更讓人無法置信，直到他退休的時候，我不認為有人能夠突破他的紀錄。」
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