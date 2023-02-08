疫後明華園總團出發到印度，參加喀拉拉國際劇場藝術節，除了演出，執行長陳昭賢也到當地大學開設講座，擔任示範講師解說和教學歌仔戲身段，也邀請當地男性觀眾上台學習小旦身段，感受歌仔戲之美。（明華園總團提供）

疫後明華園總團出發到印度，參加喀拉拉國際劇場藝術節，除了演出，執行長陳昭賢也到當地大學開講座擔任示範講師，解說和教學歌仔戲身段，也邀請當地男性觀眾上台體驗小旦身段，台下觀眾也跟著比劃蘭花指，共同感受歌仔戲之美。

明華園總團將台灣歌仔戲帶到印度，受到當地觀眾歡迎。（明華園總團提供）

印度觀眾對明華園總團的蘭花指教學很有興趣。（明華園總團提供）

陳昭賢的教學是傳承母親孫翠鳳自創的「孫氏教學法」，她表示，明華園總團早在10年前就列入台灣的國家品牌團隊，我們一直把國際演出當作一張重要名片，要透過傳統藝術，讓世界看見台灣。」

全球表演藝術界因為疫情面臨停演、停辦衝擊，連續舉辦12屆的喀拉拉國際劇場藝術節也一度停辦兩年，今年重新啟動，以「人類必需團結」（Humanity must unite）為主題，期望表演藝術從混亂的秩序中重生，內容規劃了當代世界劇院、印度劇院、藝術家對話、街頭藝術等項目，久違的國際交流，帶來創新思維。

明華園總團是8年前曾在庫魯藝術節及德里藝術節演出，受到主辦單位重視，藝術節官網特別放上各參與國家團隊的文化部門標誌，台灣外交部及文化部標誌，顯示主辦單位以國家級規格對台灣表演藝術團隊的尊重，明華園總團團長陳勝福也特別感謝文化部和外交部做為表演藝術團隊的後盾，支持這場疫情後的國際性藝術交流。

這趟印度行由陳昭賢帶領，參與者包括陳子豪、吳米娜、王婕菱、陳昭婷、晨翎等40位團員，飛往印度最南端，抵達緊鄰阿拉伯海的喀拉拉邦參與演出，示範講座則是在卡利卡特大學戲劇及美術學院、聖湯瑪斯學院舉行。

陳勝福表示，疫後出國，採輕量旅行，所有服裝、道具、佈景都是全新製作，佈景挑選最輕量的「繡絲棉」，希望能降低超重費的部分，全團40人把所有託運的重量都提供給公司，以近百件行李遠征印度，期待疫情後，能繼續把臺灣的傳統戲劇藝術帶到世界。