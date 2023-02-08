一名女網友日前帶男友回自己家嘿咻數次，原以為已經把保險套收拾好，沒想到後來媽媽傳訊息給她「你房間那個…套子在地板上沒丟入垃圾桶」，她才崩潰發現有個保險套丟在垃圾桶跟床的縫隙間，剛好被媽媽看到，讓她瞬間崩潰說「我還把其他套套裝到餅乾袋裡用橡皮筋包好，最後竟前功盡棄」。

該女網友在Dcard發文，她前幾天帶男友回家，趁家中沒人時啪啪數次，做完後有個保險套沒丟準，丟在垃圾桶旁邊，後來她回到租屋處後，她的媽媽就傳訊息「你房間那個…套子在地板上沒丟入垃圾桶」讓她超崩潰，說出門前已經檢查很多次，「還把其他套套裝到餅乾袋裡用橡皮筋包好，最後竟前功盡棄」。

該女網友笑說她與媽媽平時感情很好、無話不談，媽媽很開明願意聽她分享許多事，媽媽事後說保險告是落在垃圾桶跟床的縫隙，所以原PO才沒找到，成了漏網之魚，笑說「每次套套都有打結所以應該沒有味道」，媽媽當下聽完她的解釋回應「好啦好啦好啦不用再解釋了」。

其他網友留言「不會啦，你媽媽只是提醒你，男歡女愛很正常吧」、「媽媽應該感到欣慰，畢竟女兒還有戴套」、「有租屋還在家裡偷打炮，看來是很想被發現喔」、「所以妳媽媽很常這樣隨意進出妳房間嗎」、「媽媽心想我能當阿嬤了」、「好險你媽沒說：這量有點少哦」、「媽媽表示，看來不用教了（放心」。