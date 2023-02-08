芬蘭國會友台小組主席凱爾納今（8）日拜會蔡英文總統表示，芬蘭很快會加入北約，美國也已明確表達對台灣的堅定支持，並從戰略模糊轉為戰略清晰，更強調「台灣有權利來決定自己的未來」，蔡英文則表示，「期待臺灣和芬蘭能進一步深化交流、分享經驗，一起強化民主的韌性，為雙方的人民創造更多的福祉」。對此，旅美學者林環牆今日就表示「蔡英文敢詐騙博士學位也敢厚顏談民主的韌性」，引發討論。

「芬蘭國會友臺小組訪問團」今天由主席凱爾納率領，在芬蘭商務辦事處代表羅瑞、外交部次長李淳等人陪同下，赴總統府拜會蔡英文。蔡英文表示，這是在疫情之後，第一個來自芬蘭國會的訪團，對於深化臺灣和芬蘭的雙邊關係具有重要的意義。

近年來，臺灣和芬蘭在各領域的交流顯著進展，2021年雙邊貿易額較前一年成長30％，表現十分亮眼。蔡英文說，一個多月前在臺北剛召開「第七屆臺芬蘭經貿對話會議」，雙方針對綠能轉型、能源以及數位化等領域交換意見，成果非常豐碩。「相信未來臺灣和芬蘭的產業合作，會更加蓬勃發展」。

蔡英文指出，此時此刻，面對威權主義持續擴張，國際民主陣線的盟友必須更加團結合作，共同守護區域的繁榮、供應鏈的安全以及民主自由的價值。她期待臺灣和芬蘭能進一步深化交流、分享經驗，一起強化民主的韌性，為雙方的人民創造更多的福祉。

對此，林環牆今日就在臉書上PO出一篇「蔡英文敢詐騙博士學位也敢厚顏談民主的韌性」的文章表示，「論文門詐騙犯7日上午在總統府接見『芬蘭國會友台小組訪問團』，大言不慚地談『民主的韌性』（Democratic Resilience），而且在推特貼文順便欺騙國際社會」，林環牆最後更建議，「大家去推特以英文留言回應假博士的大外宣，如此或可提醒芬蘭國會議員注意假博士的論文門醜聞」。