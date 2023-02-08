國道1號彰化交流附近，8日下午2點47分，一輛小貨車運載防撞桿，貨品沒有綁牢，數十根防撞桿，掉落在車道上，造成後方行駛中有車輛，不是被打到擋風玻璃，就是輾過彈起，還有緊急換車道、剎車等，險象環生，駕駛紛紛開罵，「太離譜了，上國道東西也不綁好，不是要害人撞車嗎？」讓人更昏倒的是，這還是要防撞的交通警示椎。

國道1號彰化交流附近，8日下午2點47分，一輛小貨車運載防撞桿，貨品沒有綁牢，數十根防撞桿，掉落在車道上，險象環生。（吳建輝攝）

「防撞桿都變成害人撞車的障礙物了」國道1號又發生貨品沒綁牢，掉落散逸事件，這次貨車在高速行進中，一箱又一箱的防撞桿掉落，紙箱被吹飛，一根又一根防撞桿，散逸在車道上，讓駕駛人為了閃避，駛得驚險萬狀。

國道1號彰化交流附近，8日下午2點47分，一輛小貨車運載防撞桿，貨品沒有綁牢，數十根防撞桿，掉落在車道上，險象環生。（吳建輝攝）

國道警察第三大隊表示，接獲報案，有3部車壓到，移動到彰化交流道下處理，目前國道警察緊急處理中。

國道警察第三大隊提醒，去年起交通部已經修法，駕駛人在一般道路及高速公路散落物品，將被處罰9000元到1萬8000元。提醒，不僅重物容易滑落，輕物也可能會飛散，上國道前一定要仔細檢查綑綁狀況，確保安全。