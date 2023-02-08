張先生透過「青光眼導管植入術」，並輔以「眼內OCT術中斷層定位」，精準定位後植入極微細的引流導管，降低眼壓，減緩視神經受損。（馮惠宜攝）

台中一名61歲退休工程師：張先生，回歸田園種菜，沒想到首次使用翻土機翻土就被揚起的土塵傷到靈魂之窗，其右眼角膜黴菌感染演變成複雜性青光眼，視力只剩0.01幾近全盲，經「青光眼導管植入術」止住視神經惡化，目前等待角膜移植；張先生說「人生沒有後悔藥，呼籲民眾翻土一定要戴護目鏡或面罩。」

張先生原是電腦工程師，雙眼視力有0.7算維持的不錯，但兩年前退休從農，第一次下田用翻土機翻土，眼睛就被飛揚的塵土異物札傷，到診所清除異物後仍右眼仍紅脹不退，到區域醫院細菌培養發現是黴菌感染，治療長達4個月，眼部脹痛不說，還因眼壓高，頭痛愈裂三餐吃止痛也無法改善。

輾轉到中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心治療，經眼科醫師李宥伶診斷，其右眼角膜受黴菌感染嚴重潰瘍，產生隅角沾黏以及虹膜新生血管等多重後遺症，已演變成複雜型青光眼，視力不到0.01，幾乎失明。

張先生視力受損只能等待角膜移植，但讓患者最難以忍受的是眼部腫痛和高眼壓造成的頭痛，李宥伶指出，患者隅角沾黏以及虹膜新生血管造成角膜與虹膜間房水無法正常排出，引起眼球脹痛、頭痛等不適症狀。

經建議，張先生也接受「青光眼導管植入術」，並輔以「眼內OCT術中斷層定位」，精準定位後植入極微細的引流導管，以導管使房水自引流管排出，加速排走房水，控制眼壓。張先生術後經過調養，眼睛不再疼痛難耐，眼壓已降到10mmHg恢復穩定，歡喜等待未來角膜移植能恢復視力。

李宥伶指出，青光眼是一種不可逆的視神經病變，複雜型青光眼的致盲率甚高，李先生是角膜感染造成複雜性青光眼，等待角膜移植仍必須挽救其視神經持續受損，而眼球分泌的「房水」阻塞，會造成眼壓上升，傷及眼底的視覺神經，因此「控制眼壓、房水引流」是減緩青光眼患者視神經受損的首要方法。

而透過「青光眼導管植入術」則能使房水自引流管排出，再集中流到水庫體，有助於張先生將眼壓降低，同時透過「眼內OCT術中斷層定位精準定位」，可降低出血風險、減少角膜內皮傷害。