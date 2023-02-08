香港信報報導，惠譽表示，大陸從新冠疫情衝擊中迅速反彈，意味2023年上半年的經濟活動將強於該機構此前的預測。經濟復甦將主要由消費拉動，因家庭重新參與先前因疫情受到衝擊的活動。
報導稱，惠譽雖上調對大陸的經濟增長預測，但預計2023年的經濟反彈將不如2021年般強勁，這部分原因是房地產市場持續疲軟。
惠譽並預計，大陸的淨貿易將拖累2023年GDP增長，因大陸消費者海外旅行反彈將提振服務進口，而出口需求將因美國和歐洲經濟放緩而受到抑制。
國際評級機構惠譽8日把2023年大陸經濟年增長預測由4.1％上調至5％，因2022年底大陸政府調整新冠防疫政策後，消費和經濟活動的恢復速度，優於最初預期。
香港信報報導，惠譽表示，大陸從新冠疫情衝擊中迅速反彈，意味2023年上半年的經濟活動將強於該機構此前的預測。經濟復甦將主要由消費拉動，因家庭重新參與先前因疫情受到衝擊的活動。
報導稱，惠譽雖上調對大陸的經濟增長預測，但預計2023年的經濟反彈將不如2021年般強勁，這部分原因是房地產市場持續疲軟。
惠譽並預計，大陸的淨貿易將拖累2023年GDP增長，因大陸消費者海外旅行反彈將提振服務進口，而出口需求將因美國和歐洲經濟放緩而受到抑制。
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