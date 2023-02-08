近年人事費用和物價成本高漲，又碰上新冠肺炎疫情改變民眾對大眾運輸工具的使用習慣，國道客運經營喊苦，台北客運、桃園客運及三重客運經營的4條路線將於2月13日調漲，幅度約3至9％，業者表示，若票價再不檢討，許多路線將被迫停駛。

根據桃園客運公告，「9005」桃園－台北市府、「9005A」桃園（經永安路）－台北市府路線，2月13日起將調整6元，漲幅約7％，調整後票價分別為96元與91元；9023桃園－捷運劍潭站、9023A中正藝文特區－捷運劍潭站，票價將調整6元與2元，調整後票價分別為71元與57元。

台北客運總經理李建文強調，這些路線只是「縮小優惠」，而不是真正的漲價，因為票價仍在官方核定的範圍內。他說，因應缺員嚴重，公司去年替雙北地區及國道司機加薪6000元，由於人事成本增加，車輛折舊也在增加中，因此縮小優惠，希望外界諒解。

李建文表示，國道客運運價已多年沒調整，很多路線的票價都已經到上限了，卻受限法規不能調整，如今各種成本大幅上揚，國道客運的短程路線經營會越來越困難，目前幾乎都在賠錢，甚至面臨收攤。

李建文說，客運業希望調整久未檢討的18項經營成本，並把數字提到客運公會全聯會，短程通勤路線集中在尖峰時段且只有單向，加上數受限，對業者經營相當不利，每條線幾乎都在賠錢，台北－基隆票價已開到上限，不能像今天這幾條還有調整空間，18項經營成本不調，客運業會跟骨牌一樣倒下。

李建文呼籲，交通部公路總局應聽到業界聲音，同時希望全聯會盡快將案子送到公總，拖太久不送案，對業者經營很困難。