一名男子在網路上結識國三少女，兩人發展為情侶關係，少女在兩人視訊時穿著清涼並露點，不料卻遭男友偷偷側錄，事後少女提出分手，男子卻以影片要脅，並要少女拍攝裸照，少女在男方多次恐嚇後不堪其擾報警。法官勘驗事證後認為男子犯後矢口否認，依《兒少性剝削防制條例》竊錄少年隱私部位罪、恐嚇罪合併判刑1年11月。可上訴。

男子阿倫（化名）在2020年2月間透過網路遊戲認識年僅15歲的少女小美（化名）， 兩人在同年2月交往，小美在某次視訊聊天時裸露胸部被阿倫偷偷截圖，事後小美提出分手，卻被阿倫恐嚇「之後由我做主，以後你要當我奴隸，都要聽我的」。

小美表示自己和阿倫視訊聊天時，自己戴著面具、穿著小可愛趴在床上視訊，阿倫當時要求她露出胸部，當下小美不疑有他就拉下衣領露出一部分的胸部，並有露點的畫面，事後小美提出分手，阿倫竟拿出偷偷側錄的露點畫面，藉此恐嚇小美「之後由我做主，你要當我的奴隸，都要聽我的」、「廢話，當然要傷害你家人，這不是你一直想要的嗎？」、「如果你又再出賣我一次，那畫面會不好看喔，大家都會不好看，我滿喜歡紅色的，但整片都是紅色的那就不好看了」、「你會活得很不愉快，你的家人也會非常不愉快」、「你家人身體上的不愉快」，以此威脅小美複合，並揚言要散布小美的不雅影片，事後小美心生畏懼，嚇得報警提告。

阿倫到案後否認犯行，辯稱傳送給小美的影片並非小美，是小美誤會，並表示自己不知道小美未成年。

小美對此證稱，自己收到阿倫的恐嚇影片後，阿倫還要求她馬上到廁所傳自己裸照，且小美透露自己多次對阿倫表示：「我希望你把那些東西都删掉」、「你沒有備份的話你可以把它刪掉」、「我不希望你再做出一些讓我害怕的事情」、「昨天我求你不要，你還逼我想影片標題，你知道讓我整個晚上都睡不著嗎？我很怕你因為這樣子把影片上傳了，就正如你所說的那樣，我被外流了，我的人生會變怎樣子，這樣你才滿意嗎？如果我變成那樣你才高興嗎？這樣叫做你所謂的愛」、「因為畢竟昨天太突然發生這件事情，你要知道我受到多麼大的驚嚇，我是第一次受到這麼大的驚嚇，而且我下禮拜一、二要段考，然後我很快就要會考了，所以我很擔心我因為這種事情搞到我自己沒辦法過好自己的生活」…等語，以此可知小美在得知自己被偷拍後心生畏懼，且阿倫不僅無動於衷還變本加厲恐嚇小美。

法官審酌各項事證後，不採信阿倫的辯詞，一審依《兒少性剝削防制條例》竊錄少年隱私部位罪、恐嚇罪合併判刑1年11月。全案仍可上訴。

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