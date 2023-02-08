前新竹市長林智堅在台灣大學與中華大學的碩士論文涉抄襲而學位被撤銷，去年向教育部提出訴願。其中，中華大學訴願案已在上周被教育部駁回，台大案則迄今無果。教育部長潘文忠今(8)日回應，一旦作成決議，一定會對外公布。

林智堅因不服學位被兩所大學撤銷，去年相繼先後針對台大與中華大學提出訴願，但教育部已駁回中華大學的訴願案，較早提出的台大案，則到目前沒有結果，外界好奇進度如何。

潘文忠說明，訴願委員會持續依照訴願法與相關程序進行，雖然訴願人同樣是新竹前市長林智堅，但由於就讀學校與所提論文不同，審查過程也會因為論文內容差異等因素，結果出爐時間也會有差異，但目前訴願案持續進行中，訴願會若做成最後決審後，結果也會依往例在網站上對外公布。

至於高中以下學校將在2月13日開學，外界也十分關注校園室內口罩何時解禁？ 潘文忠則說，指揮中心一直都有在討論，教育部也持續與家長、教師團體、學校教師代表討論，近期會就口罩鬆綁措施對外說明，但公布時間會由指揮中心決定。若開學前仍未公布，將維持現行規範。