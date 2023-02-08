日本、韓國H5N1高病原性禽流感疫情嚴重，而台灣位處候鳥度冬必經之地，自入冬以來，台南市連爆6場H5N1高病原性禽流感疫情，最近一例發生在官田區一處土雞場，市府動保處目前完成場內3萬7359隻土雞的撲殺作業，並加強周邊清消，以阻絕疫病傳播。

動物防疫人員進行雞舍消毒。（動保處提供／張毓翎台南傳真）

台南前年未發生禽流感疫情，去年上半年僅3月間傳出一例H5N2案例，但下半年，因台灣候鳥路徑上游國家韓國、日本持續發生H5N1禽流感，導致候鳥候鳥來台度冬時，可能會攜帶禽流感病毒，而感染到野外的留鳥或民眾飼養的禽隻。

去年底入冬後，台南第一例H5N1案例12月4日出現在官田肉鴨場；第二例12月30日在六甲蛋雞場。今年1月3日在官田發生第三例後，六甲、佳里等地的禽場也傳出確診；最近一例於2月2日發生在官田土雞場。

動保處2日接獲該場業者主動通報場內古早雞有異常死亡，立即派員至現場移動管制及疫情調查，並採樣送驗，經確診為H5N1，之後立即派員在6日完成撲殺作業，並針對撲殺場周邊半徑3公里內16場養禽場實施採樣監測，3至5公里內23場禽場訪視檢查。

動保處副處長洪振凱說，近來不僅台南，雲林、嘉義、彰化等中南部縣市都傳出禽流感疫情，因此提醒養禽業者務必提高警覺，修補禽舍防鳥圍網破洞，同時加強落實各項生物安全管制措施，針對進出禽場之人員、車輛、箱籠加強清潔消毒工作，降低病毒入侵禽場風險。