針對土耳其靠近敘利亞邊境地區地震造成嚴重災情，對此，立法院長游錫堃今（8）日宣布立法院捐助新台幣一百萬元，盼撫慰災區民眾，並協助傷者、受災戶後續醫療及災後支持之需盡一份力。游院長對此次災害深表悲慟，祈願逝者安息，也盼傷者早日康復，受困民眾都能平安。

土耳其東部6日發生芮氏規模7.8強震，重創土耳其跟敘利亞，死傷人數不斷攀升；土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）7日宣布，該國東南部出現災情的10個省份，將進入為期3個月的緊急狀態。