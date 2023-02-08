中國大陸外交部發言人毛寧2月8日主持例行記者會。有記者就美國總統拜登國情咨文中的涉中言論進行提問。毛寧回應表示，中方不迴避也不懼怕競爭，但反對以競爭定義整個中美關係。中方將按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則來處理中美關係，同時也將堅定捍衛中國的主權、安全、發展利益。

毛寧稱，中方一向認為中美關係不是「你輸我贏，你興我衰」的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而不是挑戰，寬廣的地球完全容得下中美各自發展，共同繁榮。中方不迴避也不懼怕競爭，但反對以競爭定義整個中美關係，打著競爭的旗號對一國進行汙蔑抹黑，限制別國的正當發展權利，甚至不惜損害全球產業鏈供應鏈，這不是一個負責任大國的所為。

毛寧指出，一個健康穩定的中美關係，符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。中方將按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則來處理中美關係，同時也將堅定捍衛中國的主權、安全、發展利益。美方應該樹立客觀理性的對中認知，奉行積極務實的對中政策，與中方一道推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。