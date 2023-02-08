國道1號北向331公里台南仁德路段1起追撞車禍，造成稻穀傾倒散落中、外車道，僅剩內側車道可通行，目前現場仍排除中。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

國道1號北向331公里台南仁德路段1起追撞車禍，造成2車翻覆，所幸駕駛僅輕傷。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

國道1號北向331公里台南仁德路段今天下午近2點，發生一起載送廢酸洗液的拖車與裝載穀物的貨車擦撞，造成2車當場翻覆，所幸，2名駕駛僅有輕微挫傷，現場無人受困，但整車稻穀傾倒散落於中、外車道，僅剩內側車道可通行，目前現場仍在排除中。

國道警方指出，2名司機分別為54歲尤姓司機與53歲康姓司機，康男駕駛的貨車行駛於外側車道，疑未保持行車安全距離，追撞尤男駕駛的車輛，2車當場側翻於外側車道及外側路肩，所幸2人僅受到微擦挫傷，送台南市立醫院診治。

台南市消防局受理報案後，出動人車到達現場將傷者送醫並確認載運廢酸洗液的槽車已無洩漏後才返隊。這起事故也因兩車翻覆占據中、外車道，加上稻穀散落一地，目前仍持續清理排除中。

國道警方也呼籲，未保持行車安全距離為十大肇事因素位居第1位，統計2022年國道轄線因未保持行車安全距離的交通事故，高達1萬3555件，依道路交通管理處罰條例第33條1項2款規定，最高可處6000元罰緩。