視訊會議軟體公司Zoom Video Communications Inc周二宣布裁員約1,300人，約占員工總數15%，周二股價應聲大漲9.85%，收在84.66美元。

跟進科技股走弱，去年Zoom股價崩跌63%。

該公司表示將提列相關費用6800萬美元。

Zoom表示，隨著疫情逐漸消退，對該公司視訊會議服務的需求放緩。

執行長Eric Yuan宣布下一個會計年度他將減薪98%，並將放棄獎金。Zoom則表示領導團隊的基本薪資將大砍20%。

電商公司eBay周二宣布全球裁員500人，約占其員工總數4%。

受此激勵，eBay周二盤後股價上漲約1%。

eBay執行長Jamie Iannone表示，這是在檢視全球宏觀經濟前景的變化後做出的決定，受影響的員工將在24小時內接獲通知。

他在給員工的信中表示，這個轉變將給我們更多空間，在新技術、客戶創新與關鍵市場等深具潛力的領域進行投資，並創造出新的角色。

由於通膨高漲和利率攀升導致需求下滑，高盛集團、谷歌母公司Alphabet、電商巨頭亞馬遜等眾多美國公司今年以來已經裁掉數萬人。

日前戴爾科技（Dell Technologies）也宣布將裁員約6,650人，占員工總數5%。

根據Layoffs.fyi網站統計，今年截至目前為止，美國已有312家科技公司裁員，共裁掉逾9.7萬人。