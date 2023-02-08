佐伯市代表團今天騎乘自行車體驗「潭雅神綠園道」，欣賞沿途如同城市綠洲的綠色隧道。（台中市政府提供）

佐伯市代表團今天騎乘自行車體驗「潭雅神綠園道」，欣賞沿途如同城市綠洲的綠色隧道。（台中市政府提供）

世界各國防疫政策陸續鬆綁，邁向後疫情時代！台中市政府觀旅局為深化國際觀光旅遊，特與日本大分縣佐伯市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」；盼藉由活用雙方自行車旅遊資源帶動疫情後運動觀光，擴大雙方遊客互訪、提升經濟效益，及拓展多元產業新契機。

觀旅局指出，局長陳美秀7日與大分縣佐伯市長田中利明共同簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，佐伯市副市長山崎吉明、議會議長河野豊、工會議所會頭谷川憲一等參與；簽署儀式後，佐伯市代表團前往中央公園參訪，感受結合場域自然地形及其智慧、低碳、創新元素的中台灣元宵燈會。

中市府副秘書長何育興表示，市府2016年與日本大分縣締結「台中市與大分縣友好交流備忘錄」，兩市成為友好城市後，積極推動互訪交流合作，提升城市知名度及經濟成長效益。

日本佐伯市長田中利明說，大分縣與台中市雙方以友好交流備忘錄為基礎，繼2017年與大分縣中津市締結「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」後，再次與攜手合作，分別以「台中自行車嘉年華」和「Tour de SAIKI環佐伯單車賽」為核心，推動兩地自行車旅遊共同提升兩地觀光品牌。

觀旅局長陳美秀指出，面對各國陸續解除國境封鎖之際，市府已做好準備迎接來自全球的遊客，並啟動後疫情時代的觀光布局，重新活絡國際交流活動，帶動觀光產業經濟發展。

田中利明表示，非常榮幸能在疫後來台灣與台中好朋友們共度元宵，體驗光彩奪目的燈光饗宴，主燈秀「幸福台中Happy兔」結合水霧光影，搭配場景音樂緩緩現身，最後一躍而起真是太精采；如滯洪池河道雷射剪影、萌蟲蟲的生態派對、兔媽媽及兔寶寶搭配巨型蘿蔔都相當可愛。

佐伯市代表團8日特騎乘自行車體驗「潭雅神綠園道」，欣賞沿途如同城市綠洲的綠色隧道，拜訪新民中學進行教育文化交流，並前往捷安特旗艦店了解台中自行車產業的現況。