法新社報導，民主黨籍拜登的年紀就連部分支持者都嫌老，他今天在一場異常喧鬧的國情咨文演說中使出渾身解數，過程中不斷有極右翼共和黨人起鬨、嘲諷。

演說期間，拜登時而瞇著眼說笑，時而流露怒氣，並在結尾告訴在電視機前收看轉播的千萬美國人民說：「這個國家的靈魂是強大的…國情也是強大的。」

在沒有提及2024年選舉情況下，他說：「讓我們完成任務。」

這場演說歷時1小時12分鐘，以下是美聯社彙整的要點。

● 和解多於衝突

拜登的演說幾乎大膽無視共和與民主兩黨間的激烈分歧，也無視自己低迷的支持度。

他一再強調共同點，重申兩黨都可以力挺美國製造業者、可以建立新商機，也可以為2萬個基礎設施提供資金。拜登每提到這些主題，共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）都禮貌性鼓掌，甚至一度起立致意。

這顯示出，民主黨和共和黨陣營至少有一組共同的目標，即便兩方對如何實現目標有著截然不同的看法。

● 普通人老喬

拜登在演說中強調他對市井小民的關注，大膽點出哪些億萬富豪繳的稅比中產階級還要低，更批評某些航空公司把乘客當「傻子」一樣耍。

這麼做等於是挑戰共和黨議員，因為共和黨人愈來愈以「藍領工人」代表自居。

「億萬富豪繳稅稅率，不應該比學校老師或消防人員還要低。」這句話是拜登今晚演說贏得最大掌聲的亮點之一。

拜登重提了去年的一個構想，即對億萬富翁設定最低稅額，讓他們納稅稅率不會低於中產階級家庭。拜登過去曾提議，凡是淨資產超過1億美元的家庭，所有所得（包含已實現所得、及股票和債券投資的未實現所得）都至少須繳納20%的所得稅。拜登政府估計這將在10年內為國庫帶來3600億美元稅收。

● 中國氣球壞了一手好牌

拜登先前在美國抗衡日益壯大的軍事、經濟對手中國上，有著連勝紀錄。

接著北京公然讓一顆偵察氣球入侵美國領空，讓拜登顏面盡失。他週末期間命令美國防部在大西洋上空擊落這顆氣球。

這起事件占據美國媒體頭條，部分共和黨人士稱整起事件凸顯拜登對北京的搖擺態度。

拜登今天短暫正面提及這起事件，說：「我們上週已明確表示，如果中國威脅我們的主權，我們將採取行動保衛國家。我們也這麼做了。」

迷失在這起紛擾之中的，是拜登政府益發積極的抗中作為，例如與菲律賓和日本達成協議，以調整或擴大美國在這些國家的軍事部署。

但氣球事件讓其它作為都蒙上了陰影。

● 與烏克蘭同一陣線

拜登去年國情咨文演說內容，戲劇性的受到當時才剛爆發幾天的俄羅斯出兵入侵烏克蘭所影響。

當時，烏克蘭與兵力強得多的俄羅斯軍隊持續作戰的可能性微乎其微。但近1年時間過去，烏克蘭仍堅定抗敵。

拜登今天騰出時間向烏克蘭致敬，指蒞臨現場的烏克蘭駐美大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）代表的「不僅是她的國家，也是烏國人民的勇氣」。

● 感同身受

拜登邀請的貴賓還包括已故的29歲非裔人士尼科爾斯（Tyre Nichols）的父母。尼科爾斯日前在田納西州曼菲斯（Memphis）遭警察攔檢毒打至死，重新掀起美國警察執法過當的辯論。

80歲的拜登承認，身為一名白人，他有著一個尼科爾斯父母以及所有非裔家長所沒有的特權。

「各位試想一下，你連兒女在街上行走、在公園玩耍或只是開車，都要擔心他們能否安全到家的心情。」他表示，許多深皮膚家庭必須就這方面和孩子們溝通，但他從來無須和他的孩子們有這場對話。

● 完成任務

拜登在國情咨文演說中至少說了十來次的「完成任務」，聽起來倒像是替自己可能的競選連任挑選一個口號。

然而，他提到的事項有許多恐難以達成，例如攻擊性武器禁令、3或4歲兒童免費學前教育，以及迫使企業暫停回購股票等。

至少在這一個任期內不太可能完成。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1120208