鈞興1月合併營收1.84億元，年減30.25％。鈞興表示，鈞興1月營收下滑主因，是1月適逢傳統農曆春節期間，工作天數雖然減少，改寫歷年農曆春節當月營收歷史次高，顯示營運從谷底逐漸回升。

鈞興指出，鈞興採深化既有客戶業務合作，透過多區生產基地以彈性因應客戶訂單需求，並積極開拓新領域、新客戶業務契機等效益逐步顯現，加上電動工具、園林工具等產業客戶庫存逐漸恢復到健康水位。鈞興預期，今年營收有望逐季回升，有助於帶動提升大陸珠海廠、越南廠產能稼動率。

鈞興表示，依專業研究機構Maximize Market research預估，全球電動工具市場規模至2029年將年複合成長率將維持8.5％，2029年整體市場規模自2021年270.8億美元提升至564.3億美元，除歐、美地區為主要銷售市場，預估亞太地區成長將優於全球市場成長表現。

鈞興指出，鈞興是電動工具、園林工具、工業用縫紉機等領域國際級品牌客戶長期重要合作夥伴，可滿足客戶客製化、高精度且輕量化等產品開發需求，並持續與主要客戶增加共同研發新款齒輪傳動產品項目。鈞興也積極開拓工業機器人、電動助力車(E-Bike)等高利基領域業務進展，其中，工業機器人齒輪連續二年銷售成長態勢。隨全球各產業加大投入智慧製造及工業機器人應用導入趨勢，挹注鈞興工業機器人齒輪訂單需求，並增添營運成長動能。

鈞興指出，展望2023年第一季，鈞興持審慎樂觀看法。觀察目前電動工具、園林工具、工業機器人等主要客戶下單力道持續回升，有助於鈞興整體訂單出貨呈逐月成長，加上與客戶共同研發新款產品，預計第二季陸續啟動備貨需求，鈞興持續拉升越南廠整體產能計畫、優化生產曲線，可創造未來營運銷售表現。