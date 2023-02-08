雲林春節年後連續傳出養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，2月6日二崙蛋雞場撲殺1387隻蛋雞，今（8日）古坑一處土種雞場也撲殺5609隻種雞，今年累計6處養雞場染禽流感，撲殺5萬6000多隻雞，其中有4場驗出的病毒為H5N1。

雲林縣動植物防疫所指出，二崙鄉蛋雞場出現異常死亡，飼主通報時場內有4800隻，確診染H5N1撲殺，只剩1387隻；古坑土種雞場通報時場內有7272隻，撲殺後只剩5609隻。

防疫所指出，今年迄今1個多月全縣有6處養雞場染高病原禽流感，與去年同期比較沒有明顯差異，但病原由H5N2轉為H5N1，因二者間沒有交叉保護能力，感染過H5N2的禽場還是可能感染H5N1，飼主要做好防疫工作。

防疫所技正鄭安國表示，防疫工作包括注意防鳥網的完整性、加強場區消毒、人車管制，預估清明之後天氣回暖，禽流感疫情可望趨緩。

防疫所表示，從通報到執行撲殺約2、3天，都有明顯的異常大量死亡情形，提醒飼主要主動通報防疫機關，避免疫情擴大。