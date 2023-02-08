前NBA華裔球星林書豪在農曆年間宣布，加盟台灣職籃P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，不僅讓鋼鐵人增添超強即戰力，也在台灣籃壇引發熱議，為接下來的賽季投下一顆震撼彈。林書豪今日下午在加盟記者會上預告，將會在12日鋼鐵人主場鳳山體育館的比賽上初登板，「希望大家來現場幫我和鋼鐵人加油。」

「我不是來刷數據，我是來帶領團隊成長。」林書豪表示，昨天練習有點生疏，但他非常期待自己的第一場比賽，也希望展現最好的一面給球迷，透過自己的經驗與技巧，帶給球隊更多不同的化學效應，幫助球隊更穩定且更上層樓。

林書豪在記者會上加碼宣布，他的每一場比賽每投進一顆三分球就會捐助1萬5千元給兒福聯盟的小舵手計畫，每一場比賽結束後也會贈送實戰的簽名球衣與球鞋給到場替他加油的球迷。

林書豪2月4日抵台後，持續進行個人訓練，隔天也透過轉播收看鋼鐵人對戰新竹攻城獅的客場比賽，6日正式向球隊報到。鋼鐵人今日下午在高雄萬豪酒店舉辦林書豪加盟記者會，高雄市政府運動發展局長侯尊堯、高苑工商董事長余政憲等貴賓到場，高雄鋼鐵人全體隊職員也到場，象徵鋼鐵人全員到齊。

總經理高景炎在記者會上代表球隊致贈主戰的炙焰紅球衣，正式宣告林書豪將在賽季穿上熟悉的7號球衣，為鋼鐵人征戰接下來的賽季。高景炎表示，很高興有重量級選手加入，從幾天的練球與對談，他認為林書豪是有想法、負責任 且自我要求極高的選手，他相信林書豪的加入能帶領鋼鐵人克服逆境、走出低潮。

「大家好，好久不見，很高興能在這裡跟大家見面。」談到回台加盟鋼鐵人，林書豪在記者會上表示，他在年輕的時候會很想證明自己，很想拿冠軍，現在想要有意義的打球，關注下一代的小球員，這點想法跟鋼鐵人的理念非常相近，他希望能將經驗與技巧帶給球隊，展現領袖氣質，帶領有天份的年輕球員，和球隊一起成長。

談到球隊的目標，林書豪表示，目前球隊是處於落後的角色，這和他一路以來的籃球生涯故事相近，他喊話說：「不能只是用前段賽季評價表現，我們還有一半的賽季，只要做好自己，把文化改變、調整一下，未來只要全心投入、專注過程，而不是專注結果。」

林書豪提到，過去這三、四年，受到疫情的關係，比賽都只能隔離打球，他很少有機會可以在粉絲面前打球，因此，這次回台灣打球，他很期待也希望可以再次感受球迷的熱情，以及職業籃球帶來的快樂 。

鋼鐵人陣中的球星周儀翔，是林書豪在CBA時期的老隊友。林書豪說，周儀翔是他的朋友，他很開心能夠再次同隊當隊友。他也向周儀翔喊話說，他知道周儀翔的實力，希望周儀翔能夠健康的出賽打球，打出自己的實力。

林書豪與弟弟林書緯都在P.LEAGUE+聯盟打球，未來將成為競爭對手。林書豪表示，他和家人與弟弟聊過，他認為弟弟的表現很好，他不想打亂弟弟的節奏，他們討論完認為今年不是當隊友的最好時間，但他也坦言：「沒想到有這一天（當對手）， 我完全不期待，從來不想跟他（林書緯）對打。」