土耳其百年大震，台泥在當地有轉投資子公司，此次有三座水泥廠位在震災區周邊，生產線因此停擺。但台泥今表示，其中一個廠經過全面檢查設備線路後，已經恢復正常運轉。

台泥2018年斥資11億美元，與土耳其最大水泥集團OYAK成立合資公司JVC，握有4成股權，可分配到16％、年產量1200萬公噸的水泥熟料，約當全台一年水泥總產量，是該公司在大中華區外的重要海外水泥基地。

台泥表示，受影響的三廠，最近一個離震央約200公里，三廠基礎設備未受影響，但因為當地全面大停電第一時間生產受影響，經過全面檢查設備線路後，其中一廠已經恢復正常運轉，地震對台泥整體財務與業務無重大影響。

地震發生後，台泥企業團啟動「員工安置計畫」，協助受災員工及其家人安置照顧，同時緊急空運100套急救箱前往土耳其。

台泥強調，仍將持續投入土耳其賑災，並已主動聯繫土耳其駐台辦事處，希望在寒冬時刻協力災民所需物資。