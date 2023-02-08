國內高中棒球盛事111學年度高中棒球聯賽硬式木棒組，將於2月10日起在高雄市及台南市8個球場進行，來自全國45支高中棒球菁英，要為冠軍榮耀奮戰。

今年度高中棒球聯賽硬式木棒組口號「每一場都是決戰」，球員代表宣誓本屆參賽決心時，主要也是從口號發想，為每一場比賽勝利全力以赴，挑戰球隊最佳成績，桃園市平鎮高中高呼力拚5連霸，努力不讓冠軍落入他隊手上。

本屆賽事共有4個階段，第一階段為分組循環賽，產生出24強，再於第二階段進行分組循環賽，第三階段16強也是進行分組循環賽，第四階段則是最後12強單敗淘汰排名賽，屆時智林體育台會在有線電視、粉絲團級YouTube提供主、副球場轉播服務，Getwin Sports YouTube和Twitch、中華民國學生棒球運動聯盟粉絲團、公視影音網也可收看精彩賽況。

8日記者會現場，邀請去年在4強賽幫助三民高中挺進冠軍賽，追平隊史最佳成績的洪敏暘以學長身份到場分享，現在是中華職棒大聯盟樂天桃猿隊一員，他勉勵學弟將每場比賽當作決賽來看待，全力以赴、為自己和球隊爭取佳績。

從去年度開始，高中棒球聯賽硬式木棒組除了既有的個人獎項及團體獎盃，為鼓勵選手團隊合作，爭取團隊及個人榮譽，增加前8名教練及球員個人獎牌，本屆大會投手MVP及野手MVP，還可獲得台灣美津濃價值5萬元產品贊助。

學生棒球聯盟也在111學年度高中棒球聯賽記者會上表揚推展棒球運動30年有功人員，感謝這些前輩在推廣學生棒球運動的功勞，今年度獲獎者有屏東佳義國小教練王子燦、台北重慶國中教練劉明光、花蓮太巴塱國小教練陳明仁、台北東園國小教練賴敏男、桃園龜山國小教練李政達等5位基層教練。

平鎮高中誓言要在高中木棒聯賽5連霸。（中華民國學生棒球運動聯盟提供）

樂天桃猿洪敏暘（左）也到場給學弟勉勵。（中華民國學生棒球運動聯盟）