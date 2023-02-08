南投縣首座社會住宅「公誠安居」，基地位在埔里酒廠後方，擬規畫260戶1至3房住宅，以市價5折至8折價格出租，該建案去年底取得建照，今、8日下午吉時舉行開工動土典禮，內政部次長花敬群、埔里鎮長廖志城等人出席，花敬群說，目前全台灣社宅累積已完工及決標戶數已達3萬491戶。

內政部次長花敬群表示，南投縣首批社會住宅「公誠安居」行政與醫療資源豐沛、交通機能良好。（楊靜茹攝）

公誠安居基地位在埔里鎮公誠路、德二街交叉口，昔為台糖公司宿舍區，基地面積近1600坪，預計興建地下2樓、地上10層樓高的2棟建築物，規畫套房式、2房及3房房型共260戶，預計2025年中完工，其中四成優先提供給經濟及社會弱勢戶承租。

「公誠安居」基地位在埔里鎮公誠路、德二街交叉口，預計2025年中完工。（楊靜茹攝）

社宅「公誠安居」8日舉行開工動土典禮，花敬群、廖志城、國家住都中心執行長黃景茂、行政院中辦前執行長蔡培慧等人執鏟，並祈求工程順利。

「公誠安居」舉行開工動土典禮，花敬群、廖志城、蔡培慧等人祈求工程順利。（楊靜茹攝）

花敬群指出，公誠安居社宅鄰近埔里鎮聯合行政園區、埔里基督教醫院、台中榮民總醫院埔里分院，行政與醫療資源豐沛，與埔里轉運站相距約1公里，搭車前往南投市區、日月潭以及台中市等地都很方便，交通機能良好。

住都中心表示，公誠安居社宅土地由台糖公司提供，是南投縣目前唯一的社宅基地，社宅將設置托嬰中心，最為青年成家最堅實的後盾；未來全台將陸續舉辦社宅開工動土，提供有居住需求的民眾盡早實現安居願望。