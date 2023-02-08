中國大陸外交部發言人毛寧2月8日主持例行記者會。有記者提問，昨天看到中國向土耳其援助4000萬元人民幣，也派遣了救援隊，中國是否會向敘利亞提供一樣幫助。毛寧回應表示，中方決定向敘利亞提供3000萬元人民幣的緊急人道主義援助，提供200萬美元的現匯援助和敘方急需的救援物資，同時加快落實正在實施的糧食援助項目。

毛寧指出，中方也非常關注敘利亞地震情況。為了表達中國政府和人民對敘利亞政府和人民的慰問和支持，中方決定向敘利亞方面提供3000萬元人民幣的緊急人道主義援助，提供200萬美元的現匯援助和敘方急需的救援物資，同時加快落實正在實施的糧食援助項目。中方相關的主管部門也將同敘利亞方面通力配合，確保上述援助盡快落實，幫助敘利亞方面抗震救災救助災民。

中國大陸國家國際發展合作署副署長鄧波清7日表示，中國政府第一時間啟動緊急人道主義援助機制，決定向土耳其和敘利亞提供緊急援助。他表示，中方正在協調向敘利亞提供敘方急需的救災物資，並加快落實正在實施的糧食援助項目。中國政府將根據災情發展和實際需要，繼續向土耳其和敘利亞提供力所能及的幫助。