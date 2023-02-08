20多歲張男駕駛水泥混拌車切至中線時失控，整輛車向右翻覆直接壓毀一輛白色轎車，而白車駕駛是名電視台前記者，被救出時已沒有生命跡象。（翻攝畫面）

國道2號6日發生一名20多歲張男駕駛水泥混拌車在中線行駛時失控，整輛車突向右翻覆直接壓毀一輛白色轎車，白車駕駛是名電視台前記者，從車頂壓毀的車內被救出時已無生命跡象，目前在長庚醫院加護病房搶救中；而驚悚事發畫面曝光，只見混拌車直接往外線道側翻，白車車身瞬間變形。

有網友在臉書「爆料公社」曝光事發影片，該水泥混拌車在中線道突然車身不斷左右晃動，接著整輛車就往外線道翻倒，當場壓毀一輛白色轎車，據了解，白車駕駛原是三立電視台前記者，近年離職後轉經營冰店，還開了分店，事業有成，消息傳開後不少人錯愕不捨，頻頻幫忙集氣。

20多歲張男駕駛水泥混拌車切至中線時失控，整輛車向右翻覆直接壓毀一輛白色轎車，而白車駕駛是名電視台前記者，被救出時已沒有生命跡象。（翻攝畫面）

警方調查，20餘歲張男駕駛預拌混泥土車行駛於外側車道，疑未注意前方車流回堵，變換至中線車道後失控，超過1台聯結車和1小客車後向右翻覆，壓毀44歲林姓前記者的轎車，導致車頂整個壓扁變形，林男受困車內，警消出動破壞器材才將人拉出，但已失去生命跡象，緊急送林口長庚醫院救治。

警方指出，水泥車共碰撞到外側車道的4輛自小客車和1輛小貨車，另有47歲周姓駕駛輕傷送醫，駕駛都無飲酒情形，事故也佔據內線2車道，詳細事故原因還有待國道警方進一步調查釐清。