緯創表示，隨2月後工作天數逐步回歸正常，預期1月將是全年低點，第一季各產品線出貨動能將逐月回升，全年並以逐季增長的走勢，回歸至下半年優於上半年的正常淡旺季表現。
至於旗下雲端資料中心供應商緯穎（6669）於去年下半年趕單出貨告一段落後，今年元月亦因工作天數縮減影響，單月營收較上月收斂近五成、降至164.17億元，但仍較去年同期增長29.22％，續站歷年同期新高。
緯創（3231）今年1月因農曆春節長假影響，加上比重較高的筆電產品出貨動能走緩，單月營收以月減、年減走勢回檔至549.67億元，並為2018年以來同期低檔。在各產品線部分，緯創該月筆電出貨降至110萬台、亦是近年來低檔，另桌機及顯示器產品出貨分別為60萬台、80萬台，也皆為單月低水位。
緯創表示，隨2月後工作天數逐步回歸正常，預期1月將是全年低點，第一季各產品線出貨動能將逐月回升，全年並以逐季增長的走勢，回歸至下半年優於上半年的正常淡旺季表現。
至於旗下雲端資料中心供應商緯穎（6669）於去年下半年趕單出貨告一段落後，今年元月亦因工作天數縮減影響，單月營收較上月收斂近五成、降至164.17億元，但仍較去年同期增長29.22％，續站歷年同期新高。
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