緯創表示，隨2月後工作天數逐步回歸正常，預期1月將是全年低點，第一季各產品線出貨動能將逐月回升，全年並以逐季增長的走勢，回歸至下半年優於上半年的正常淡旺季表現。

至於旗下雲端資料中心供應商緯穎（6669）於去年下半年趕單出貨告一段落後，今年元月亦因工作天數縮減影響，單月營收較上月收斂近五成、降至164.17億元，但仍較去年同期增長29.22％，續站歷年同期新高。