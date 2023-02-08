NCC引用GSMA2022年12月底的最新統計數字，台灣與鄰近韓國、日本等亞洲主要國家相比，韓國5G於2018年六月釋照，日本於2019年四月，台灣於2020年一月完成，韓國經過三年半，目前5G用戶滲透率53％，日本經過兩年多，5G用戶滲透率41.75％，台灣開台至今2年半，5G滲透率35.31％，相較日本及韓國，台灣毫不遜色。

GSMA最新公布2022年第四季全球5G用戶滲透率排名，分別為香港56.71％、韓國53％，唯二滲透率過半，其次是美國49.49％、中國42.38％、日本41.75％、澳洲37.96％、台灣35.31％。

相較於GSMA所公布2022年第一季的全球排名，南韓44.92％、中國36.82％、香港29.62％、日本25.49％，台灣以5G用戶滲透率25.06％ 排名全球第五，顯示美國及澳洲的5G用戶滲透率急起直追，台灣5G用戶滲透率不僅全球排名沒有再往前推進，反而倒退。