愛心，是情人節的符碼。蕭邦（CHOPARD)、喬治傑生（GEROG JENSEN）、FRED等各家珠寶品牌推出愛心珠寶，不僅款式經典，且以永恆不變的堅金與寶石，見證愛情。

蕭邦Happy Hearts珠寶，舞動鑽石讓情人怦然心動。（CHOPARD提供）

蕭邦在情人節主打愛心Happy Hearts珠寶和Happy Sport腕表，含蓄低調的愛心，也是自由的象徵，是自我解放的宣言，腕表與珠寶上自由舞動跳躍的鑽石，記錄每個怦然心動的時刻，

喬治傑生在情人節推薦喬治傑生之心系列K金項鍊，2萬8500元。（GEROG JENSEN提供）

丹麥皇室精品喬治傑生在情人節主打年度新品HEARTS OF GEORG

喬治傑生在情人節推薦喬治傑生之心系列純銀項鍊，5500元。（GEROG JENSEN提供）

JENSEN心型項鍊，兩顆愛心相融的溫柔樣貌，詮釋美好的愛情，優雅的18K金和光影層次的純銀材質，讓愛心熠熠發光，在頸間、耳際、手腕與指間閃閃發亮。

FRED的Pretty Women Hardstone紅玉髓鑲鑽手鍊， 6萬8200元。（FRED提供）

FRED最受歡迎的Pretty Woman系列珠寶，以一顆顆的愛心歌頌愛情，就像電影《麻雀變鳳凰》（Pretty Woman）的劇情，勇敢無畏地追求愛情，展露大膽自信的女性特質，手鍊心形墜飾兩面鑲嵌了不同寶石，猶如愛情的多樣性，也有「心心相印」的意寓，添加多款靈活多變的彩色寶石手鍊，閃耀多彩光芒。